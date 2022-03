Başkan Okay: ''Rahmet ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz''

Başkan Okay, “Rahmet ayı olan Ramazan’a kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mübarek Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan ayının bereketine dikkat çekti. Bu aydan en yoğun şekilde ibadetle istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi gönülden tebrik ediyorum. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran bu mübarek ayın sizlerle beraber milletimiz, İslam Dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, kurutuluşa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim hepimize bu mübarek ayın rahmetinden, bereketinden ve feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin. Allah’a emanet olun.”