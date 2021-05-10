Başkan Okay, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 12:58
Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Dinimizin, rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, milletçe muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bu vesile ile tüm İslam aleminin huzur bulması dileği ile Mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini yüce Allah’tan diliyorum.”
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