Başkan Okay: Şehit gazi ve yakınları emanetimizdir

Daha önce birinci derece şehit ve gazi yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmadığını hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, nikah işlemlerinde dış nikah ücretinin de birinci derece şehit ve gazi yakınlarından alınmayacağını söyledi. Şehit ve gazi yakınları konusunda her zaman pozitif ayrımcı olduklarını hatırlatan Başkan Okay, vatan uğruna canını ortaya koyanların emanetine sahip çıktıklarını hatırlattı.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu ilçemizde yaşayan şehit ve gazi yakınlarımızdan dış nikah ücreti alınmaması konusunda bir karar aldık. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde vatanımız için canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Daha önce de şehit ve gazi yakınlarından ruhsat ücreti almama konusunda bir karar almıştık. Kendi iş yerini açmak isteyen şehit ve gazi yakınlarından ruhsat ücreti talip etmiyoruz. Her zaman onların yanındayız ve işlerini kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar nasip etsin. Onların fedakarlıkları sayesinde huzur içerisinde bir yaşam sürüyoruz. Onlara olan minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Ancak bu gibi çalışmalarla bir nebze de olsa onlara katkı sağlamayı hedefliyoruz.”