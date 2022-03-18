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Başkan Okay şehrin mutfağındakiler programında ilçesini anlattı

Moderatörlüğünü Mimarlar Odası 2’inci Başkanı Mustafa Akyol ve Yönetim Kurulu Üyesi Tavernaküler Bülten Editörü Dilara Yönder Baltacı’nın yaptığı ‘Şehrin Mutfağındakiler’ adlı program yayın hayatına başladı.

KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 12:56
Başkan Okay şehrin mutfağındakiler programında ilçesini anlattı

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi tarafından her ay gerçekleştirilecek olan ‘Şehrin Mutfağındakiler’ Programının ilk yayını izleyicisiyle buluştu. Programa konuk olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ilçesine yapılan ve yapılacak projeleri değerlendirdi.

Moderatörlüğünü Mimarlar Odası 2’inci Başkanı Mustafa Akyol ve Yönetim Kurulu Üyesi Tavernaküler Bülten Editörü Dilara Yönder Baltacı’nın yaptığı ‘Şehrin Mutfağındakiler’ adlı program yayın hayatına başladı.

Sosyal ağlardan canlı olarak yayınlanan programın ilk konuğu Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay oldu. Üdürgücü Konağından yapılan canlı yayında mimarların sorularını cevaplayan Başkan Okay programa; restorasyonu bitme noktasına gelen Bahtiyar Yokuşu’nun daha aktif hale gelmesiyle ilgili soruyla başlayarak; “Kadim şehrimizin kimliğini yansıtan Bahtiyar Yokuşunu 100 yıl önceki haline getirdik. Tabiki buralara muhteva verilmesi lazım, bu konakların çeşitli şekillerde kullanılması lazım. Bahtiyar Yokuşundaki konaklar bilindiği üzere şahıslara aittir. Belediye olarak onlar adına kaynaklar bulup restorasyonu yaptık. Şimdi o konak sahipleri ile müteşebbisleri bir araya getiriyoruz, inşallah kafelerin yapıldığı, hediyelik eşya dükkânlarının olduğu bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

“Alıçsekisi ve Ayıklıcaoluk bölgelerinin imarının gecikmesi kaçak yapıları artırıyor mu?” sorusunu da cevaplayanOkay; “Şehirler her zaman batıya doğru büyümüş ve gelişmiştir, bu dünyada da böyledir. Fakat Kahramanmaraş’ta 8 yıl önce başlattığımız hamle ile şehirlerin Doğuya doğru büyümesinin de önünü açtık. Şehrimizin doğusunda yeni imarlar alanları oluşturduk ve bunun ortasına da kamu külliyesini oluşturduk. Bu külleyenin etrafında da modern, yeşil bir Dulkadiroğlu’nun kurulumu devam ediyor. İlçemizde şuan 100-150 bin nüfusu bünyemizde barındıracak imar alanlarımız var. Söylediğiniz alanda şuan Büyükşehrimiz bir imar planı üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın da kısa zamanda bitirilmesini temenni ediyoruz. Şuan herkesin hayali; bir bahçeli evde oturmak ve onu da sağlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda kısa bir de röportaj veren Başkan Okay, “Mimarlar Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerinde bir toplantıda Mimarlar Odasını misafir ederek istişarelerde bulunduk. Şimdi de canlı yayında hemşerilerimizle bizi buluşturdu. Özellikle şehrimizin tarihi yapısı ile ilgili yaptığımız çalışmaları anlatma, şehrimizin geleceğiyle ilgili projelerimizi, şehrimizin çeşitli sorunlarını enine boyuna konuşmaimkanı bulduk. Bundan dolayı Mimarlar Odamıza ve Başkanı Yunus Emre Bey’e teşekkür ederim” dedi.

Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz da ilk yayın olması nedeniyle çok heyecanlı olduklarını dile getirerek Başkan Okay’a teşekkür etti. İlk yayınımızı Üdürgücü konağında yaptık, altımızda bir roma mezarı var, üstte ayrı bir tarihi doku var. Biz şehrin mutfağındakiler olarak şehrimizin gizli kalmış hazinelerini daha iyi tanıtmak için gayret göstereceğiz.” Dedi.

#Başkan Okay #Mimarlar Odası 2inci Başkanı Mustafa Akyol #Dilara Yönder Baltacı
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