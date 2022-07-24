Başkan Okay, Standardı Yüksek ve Bölgeye Yakışır Bir Hizmet Oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Habibe Öçal ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ile birlikte Bertiz bölgesini ziyaret etti.

Ortaya koydukları çalışmaları yerinde anlatan Başkan Okay, özellikle Kılağlı-Kabasakal arasına yapılan gurup yolunun önemine dikkat çekti. Projenin detaylarını anlatan Başkan Okay, iki etaplı yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla standardı yüksek bir hizmetin bölge ile buluşturulduğunu söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Dulkadiroğlu’nun kalkınması ve zenginleşmesi adına birçok çalışma ortaya koyduk. Özellikle Bertiz bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla bölgenin standardını yükselttik. Göreve geldiğimizde en önemli konunun ulaşım olduğunu ifade etmiştik. Bunun için de bölgeye çok önemli ulaşım projeleri kazandırdık. İlk olarak kilit parke, asfalt çalışması ve stabilize yol çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların yanı sıra, gurup yolu çalışmalarında da bulunduk. Kılağlı mahallemiz ile Kabasakal mahallemiz arasında önemli bir gurup yolu çalışması yaptık. Bu yol bölge ulaşımına çok büyük katkı sağladı. Şuan son asfalt döküm işlemleri yapılıyor. Bu çalışmanın ardından yolumuz tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu bağlamda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”