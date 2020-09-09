Başkan Okay: ''Türkiye genelinde bu belgeyi alan 10. belediyeyiz''

Özellikle dezavantajlı grupların kamu binaları içerisinde erişilebilirliğini artırması amacıyla başlatılan proje kapsamında Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ne belgesi verildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, Dulkadiroğlu Belediye Binası’nın erişilebilirlik kriterlerini yerine getirdiğini söyledi. Kaya, bu kapsamda Belediye Başkanı Okay’a erişilebilirlik belgesini vererek şunları kaydetti : “2020 yılı sayın cumhurbaşkanımız tarafından erişebilirlik yılı ilan edilmesiyle ve sayın bakanımızın talimatıyla bizler de kamu binalarına erişebilirlik belgesi verme ve rehberlik yapma göreviyle mükellefiz. Bu kapsamla sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Böyle bir kamu binasını ilimize kazandırdığı için. Yaklaşık 864 maddelik erişebilirlik ilgili belgeleri ve kriterleri karşılayarak engelli kardeşlerimizin kurumun içerisine girdiğinde hiçbir engelle karşılaşmadan içeri girebileceğini arkadaşlarımız tespit etmiştir.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Belediyemize belgesini taktim ettik. İnşallah Dulkadiroğlu Belediyesi’nde dezavantajlı kardeşlerimiz hizmetlere daha kolay ulaşa bilecekler. Bu noktada başkanımızı verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor hem de ortak paydaş yapacağımız projeler ile ilgili desteklerini her zaman bekleriz.” Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da bu anlamlı belgeyi almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti: “800’den fazla şartı yerine getirerek bu belge alınabiliyor. Bizde bu Kamu Külliyesi binamızı zaten engelsiz bir bina olarak düşünmüştük. Binamızı engelsiz erişim düzeninde tasarladık.

Engelli bir birey binamıza girdiğinde her alana engelsiz bir şekilde erişebilecektir. Türkiye genelinde bu belgeyi alan 10. belediyeyiz. Bu konudan doluya da ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah belediye hizmet binamız dezavantajlı arkadaşlarımıza en güzel şekilde hizmet verecek.”