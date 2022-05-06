Başkan Okay, varlıklarıyla bizlere güç veren annelerimizin anneler gününü kutluyorum
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, “Varlığıyla bizlere güç veren, her zaman yanımızda olan kıymetli annelerimizin anneler gününü kutlarım” dedi.
Anne sevgisinin, şefkatinin, merhametinin ve özverisinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını belirten Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmaktadır. Onlar her zaman bizlerin başının tacı, gönlünün sultanıdır. İki cihan güneşi Peygamber efendimiz (S.A.V.) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek bizlere annelere verilmesi gereken değeri işaret etmektedir. Bu hadisi şerif ile annelik makamının yüceliğini idrak ediyoruz. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta annem olmak üzere, tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete uğurladığımız annelerimize yüce rabbimden rahmet diliyor, tüm annelerimizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26