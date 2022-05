Başkan Okay, varlıklarıyla bizlere güç veren annelerimizin anneler gününü kutluyorum

Anne sevgisinin, şefkatinin, merhametinin ve özverisinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını belirten Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmaktadır. Onlar her zaman bizlerin başının tacı, gönlünün sultanıdır. İki cihan güneşi Peygamber efendimiz (S.A.V.) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek bizlere annelere verilmesi gereken değeri işaret etmektedir. Bu hadisi şerif ile annelik makamının yüceliğini idrak ediyoruz. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta annem olmak üzere, tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete uğurladığımız annelerimize yüce rabbimden rahmet diliyor, tüm annelerimizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”