Başkan Okay: “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”
Dulkadiroğlu Belediyesi hizmet binasında olduğu kadar ilçenin dört bir köşesinde Başkan Necati Okay öncülüğünde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:13 16.08.2021, 17:33
Bu kapsamda Mahalle ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sakarya, İsadivanlı ve Şeyhadil mahallelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Okay, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Mahallelere yönelik yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Okay, vatandaşların istek ve taleplerine kulak verdiklerini hatırlattı.
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