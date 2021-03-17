Başkan Okay: Yaşlılarımız medeniyetimizin sarsılmaz temelidir

Yaşlılar haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, eli öpülesi yaşlıların her zaman baş üstünde taşınması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Yaşlılarımız en önemli değerlerimiz arasındadır. Özellikle bu pandemi sürecinden en fazla yaşlılarımız etkilenmiştir. Onları korumak ve kollamak adına bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlığı için devletimizde üstün bir çaba harcamaktadır. Yaşlılarımız kadim tarihimizin temeli ve teminatıdır. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin önderi ve yol göstericisi de yaşlılarımızdır. Bu bakımdan yaşlılarımıza ayrı bir kıymet vermeli ve onları baş üstünde tutmalıyız. Bu bağlamda ben yaşlılar haftası dolayısıyla tüm yaşlılarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum.”