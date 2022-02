Başkan Okay, Yeşilay haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Başkan Okay, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Toplumumuzu her türlü bağımlılığa karşı uyaran ve koruyan Yeşilay’ın Kuruluş Yıldönümü ve haftasını kutlarım” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeşilay haftası nedeniyle yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Bireye, aileye ve topluma büyük zararları olan sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı gibi maddelerin sebep olduğu bağımlılıklar, maddi ve manevi olarak telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açmaktadır. Bu bağımlılıklar arasına eklenen sanal bağımlılıklar da ayrı bir tehlike oluşturmaktadır. Toplumumuzun bu bağımlılıklardan kurtulması adına, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar iş birliği yapmaktadır. Bu kapsamda Yeşilay da çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bizler de onların bu çalışmalarını destekliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Özellikle gençlerimizin tüm bu bağımlılıklardan uzak tutulması adına yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Gençlerimizin bağımlılıktan uzak tutulması, çevre bilinciyle yetişmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”