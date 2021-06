Başkan Okay YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

YKS Sınavı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilerin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak stressiz, başarılı bir sınav olmasını diledi. Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin zor şartlarda sınava hazırlandığını hatırlatan Başkan Okay, tüm bunları bir kenara bırakarak sınava odaklanılması tavsiyesinde bulundu.

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu yapılıyor. Bu önemli sınavda öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Pandemiyle birlikte çok zorlu bir hazırlık dönemi geçiren öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Eğitim hayatı açısından önemli olan bu sınavda hiçbir şekilde stres yapmamalarını tavsiye ediyorum. Aileleri her zaman onların yanındadır. İnşallah hak ettikleri yerlere buradan elde edecekleri başarılı sonuçlarla geleceklerdir. Yarınlarımız bu kardeşlerimize emanettir. Onların başarılı bir birey olması bizleri de son derece mutlu eder. Ben tekrar öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Dualarımız onların başarıları ve gelecekleri içindir.”