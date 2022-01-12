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Başkan Okay’a sürpriz ziyaret

Kamu Külliyesi anaokulu öğrencileri Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a makamında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 12:31 12.01.2022, 12:54
Başkan Okay’a sürpriz ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Belediye Hizmet Binasındaki yoğun mesaisine sürpriz bir ziyaret için ara verdi. Kamu Külliyesinde faaliyet gösteren kreş ve anaokulu öğrencileri Başkan Okay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, anaokulu öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Başkan Okay, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kamu Külliyesi içerisinde bulunan anaokulumuzun öğrencileri ve öğretmenleri ziyaretimize geldi. Bu sürpriz ziyaret bizleri son derece memnun etti. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bizlere olan sevgisi ve ilgisi karşılıklıdır. Onların daha güzel bir geleceğe ulaşmaları adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kamu Külliyesi içerisindeki modern anaokulu bunun başlangıcıdır. İlçemizi inşa ve ihya ederken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her zaman düşünüyoruz. Şahsımı ziyaretlerinden dolayı yavrularımıza ve öğretmenlerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
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