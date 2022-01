Başkan Okay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine değinen Başkan Okay, gazetecilerin her türlü şart ve koşulda görevini en iyi şekilde yerine getirdiğine vurgu yaptı. Doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğin önemine de değinen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Her şartta ve koşulda gazetecilik mesleğini icra eden, vatandaşlara doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri ulaştıran tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Gazetecilik mesleği birçok zorluğu barındırıyor. Her koşulda mesleğini icra etmeye çalışan gazeteci kardeşlerimiz üstlendikleri görevin farkındalar. Bizler de onları mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Gazeteci kardeşlerimizle istişare etmeyi, onlarla bir araya gelmeyi önemsiyorum. Bu vesileyle tüm gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ayrıca hayatını kaybeden tüm gazeteci kardeşlerimi ve büyüklerimi saygıyla anıyorum. Gazeteciler gününüz kutlu olsun.”