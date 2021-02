Başkan Okay’dan AK Parti teşkilatlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkan Okay, ak kadroların Türkiye’nin umudu olduğunu hatırlatarak teşkilat yönetimlerine başarılar diledi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’yı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz’ı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak’ı, Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz’ı makamında ziyaret etti. İlçe yönetimleriyle bir araya gelen Başkan Okay, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ak Parti’nin Türkiye’nin ihyasında ve inşasında büyük payı olduğunu dile getiren Başkan Okay, teşkilatların bu noktada elinin güçlü olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ın Ak Parti’ye olan güveni ve inancından bahseden Başkan Okay, yeni kadroların çalışmalarıyla bu inanç ve güvenin daha da artacağını dile getirdi.

Başkan Okay, ziyaretlerden sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ak Parti ortaya koyduğu proje ve milli duruşla Türkiye’nin umududur. Bu noktada teşkilatlarımıza çok büyük görev düşmektedir.

Milletimizin dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle sevinen bir teşkilat yapımız var. Kahramanmaraş’ımızın 6. Olağan Kongresi sonrasında teşkilatlarımız yenilendi.

Göreve başlayan teşkilat başkanlarımızı ve yönetimlerini ziyaret ettik. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah onların azmi ve gayretiyle Kahramanmaraş’ımızda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılara imza atacağız.