Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda bir çok önemli hadise yaşandığına dikkat çekti. Başkan Okay, bu önemli hadiselerden bir tanesinin de 28 Kasım 1919'da yaşanan bayrak hadisesi olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş kalesindeki bayrağı indirip yerine Fransız bayrağının asan Fransızlara karşı milletin büyük bir direniş gösterdiğini aktaran Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Bayrak hadisesi bu memleketin destansı milli mücadelesinin unutulmaz bir yansımasıdır. Tüm kışkırtmalara sabır gösteren milletimiz, kutsal bildiği bayrağa el uzatılınca imanından aldığı güçle şahlanmıştır. Kurtuluş destanı içerisinde yer alan bu hadisenin sonucunda milletimiz bayrağını olması gerektiği yere yeniden asmıştır. Ben bu vesileyle tüm kurtuluş savaşı şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”