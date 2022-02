Başkan Okay’dan besicilik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Okay, zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek, “Üreticilerimizin her zaman yanındayız” dedi. Yoğun kar yağışı sonrasında zarar gören yerlere yönelik ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seracıların ardından besicilerle de bir araya geldi. Yoğun kar nedeniyle çöken besihanelerin büyük zarara uğradığını ifade eden Başkan Okay, devletin üreticilerin her zaman yanında olduğunu hatırlattı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Ülke genelinde etkili olan kar yağışı şehrimizde de yoğun bir şekilde devam etti ve bazı noktalarda büyük zarar oluşturdu. Bu zararları tespit etmek ve özellikle üreticimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik. İlk olarak seracılık yapan çiftçilerimizi ziyaret ettik. Yoğun kar yağışının seralara büyük zarar verdiğini gördük. Bu noktada devletimiz üzerine düşeni yapacak ve vatandaşlarımızın yanında olacak. Bizlerde elimizden geldiği kadar hem çiftçilerimizin hem de besicilik yapan vatandaşlarımızın yanındayız. Birçok besihanenin çatısının çöktüğünü gördük. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Burada oluşan maddi zararla ilgili devletimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Bizler de üreticimizin her zaman yanındayız. Ben hepsine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”