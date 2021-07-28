Başkan Okay’dan Demirciler Çarşısı esnafına ziyaret
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yoğun esnaf ziyaretlerini Demirciler Çarşısı esnafıyla sürdürdü. Çarşı esnafına işlerinde hayırlar dileyen Başkan Okay, pandemi sürecinde normalleşmeyle birlikte çarşıların hareketlendiğini belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2021, 16:30
Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Demirciler Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla hasbihal eden Başkan Okay, pandemi sürecine değindi.
Esnafın bu süreçte büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci birçok esnafımızı olumsuz etkiledi. Çok şükür birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci de atlatıyoruz. Esnaflarımızın ticareti, şehre katkısı bizler için çok önemlidir. Her fırsatta onların yanındayız. Dertlerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Ben tüm esnaflarımıza işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”
36°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2021
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:26
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü