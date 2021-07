Başkan Okay’dan Demirciler Çarşısı esnafına ziyaret

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Demirciler Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla hasbihal eden Başkan Okay, pandemi sürecine değindi.

Esnafın bu süreçte büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci birçok esnafımızı olumsuz etkiledi. Çok şükür birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci de atlatıyoruz. Esnaflarımızın ticareti, şehre katkısı bizler için çok önemlidir. Her fırsatta onların yanındayız. Dertlerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Ben tüm esnaflarımıza işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”