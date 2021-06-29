Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’na dev bir eser daha

Sosyal belediyecilik anlamında bölgesini nakış nakış işleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, büyük bir eseri daha ilçesine kazandırıyor. Başkan Okay, Doğukent Spor Kompleksi’nin ilçesine değer katacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 29.06.2021, 16:26 29.06.2021, 19:15

Sosyal ve kültürel projelerde Kahramanmaraş’ta ilklere imza atan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin en büyük spor komplekslerinden biri olacak olan Doğukent Spor Kompleksi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. İnceleme sonrasında konuşan Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyük spor kompleksi olmaya aday projenin hızla devam ettiğini bildirdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu bilinçle onlara yakışır eserleri inşa ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin özellikle istifade edeceği, tüm vatandaşlarımıza her bakımdan hizmet verecek devasa eserleri bölgemize kazandırıyoruz. Bu projelerden bir tanesi de Doğukent mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Doğukent Spor Kompleksidir. Toplam 6 bin 202 metre kare alanıyla bölgenin en büyüklerinden bir tanesi olacak bu eserimiz, tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacaktır.”

KAHRAMANMARAŞ’IN VE BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin bölgeye kattığı değeri hatırlatan Başkan Okay, Doğukent Spor Kompleksi’nin de ilçesine çok büyük değer katacağını ifade ederek şunları söyledi: “Özellikle gençlerimizin istifade edeceği çok büyük ve güzel eserler ortaya koyuyoruz. Namık Kemal ve Yavuzselim Mahallemize inşa ettiğimiz Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’miz de bu eserlerden bir tanesidir. Bu güzel eserde olduğu gibi Doğukent Spor Kompleksimizi de çok amaçlı ve işlevsel olarak planladık. Üç bloktan oluşacak tesisimiz, içerisinde Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk havuzu ve 1 adet açık yüzme havuzu mevcuttur. Kompleksimizde yüzme havuzlarının yanı sıra spor salonları, sauna, hamam, spor malzemeleri satış ofisleri, bay-bayan fitness salonları, derslikler, çok amaçlı 750 metrekare alan (Çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılabilecek) ve kafeterya yer almaktadır.”

ÇEVRESİYLE UYUMLU TAM BİR KOMPLEKS OLACAK

Tesisin konumu itibariyle çevresindeki tesislerle uyumlu bir şekilde hizmet vereceğini dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Proje alanımız özellikle seçtiğimiz bir yerdir. Çevresinde büyük bir semt sahası, yeşil alanı ve spor tesisi olarak ayrılmış alanlara sahip bir konumda inşaata başladık. Tesisimiz bu alanların merkezinde ve tamamlayıcı bir konumdadır. Bölgemizin spor tesisi bakamından farklı bir konuma gelmesini de sağlayacak olan projenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah tamamlandığında Kahramanmaraş’ımıza hizmet verecek. Kaba inşaat çalışmalarımız yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda. Geri kalan kısımlarda en kısa sürede tamamlanacak ve projemizin açılışını yapacağız.”

DULKADİROĞLU’NU SOSYAL TESİS ZENGİNİ YAPACAĞIZ

İlçesini sosyal tesis bakımından çok güçlü hale getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemize birçok sosyal tesis kazandırdık. Çok amaçlı olarak planladığımız bu tesislerimiz Pandemi sürecinin normale dönmesiyle hizmet vermeye başlayacak. İlçemizin en önemli eksiği olan bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Şuanda tamamlanmış ve inşaatı devam eden sosyal tesis projelerimiz mevcut. Çalışmaları tamamlanan projelerimizi açacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. ilçemizin bu anlamda eksiğinin kalmaması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

#sosyal belediyecilik #Başkan Okay
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