Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’nu karış karış saran hizmet

Bu yıl yaz sezonunu sıcak asfalt, stabilize yol ve kilit parke yol çalışmasıyla yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapılan çalışmaları metrekare olarak dile getirdi. Bu sezon ilçe geneline toplamda 505 bin 512 metrekare sıcak asfalt, 73 bin 435 metrekare kilit parke ve 890 bin 46 metrekare de stabilize yol açma çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Okay, yoğun kış aylarına kadar bu çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

Bu noktada ilçe genelinde ortaya koydukları çalışmanın önemine değinen Başkan Okay, vatandaşların ayağını çamurdan kesme adına yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Gelişen ve büyüyen bir ilçe olduklarını hatırlatan Başkan Okay, yeni yerleşim alanlarında alt yapı ve hizmet ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Bu ihtiyaçlara cevap verme adına gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan her bir bireyin eşit hizmet alması adına çaba harcadıklarını belirtti.

DOĞUYA DOĞRU GELİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇTIK

İlçesini her alanda kalkındıracak projelere imza attığını ifade eden Başkan Okay, şunları dile getirdi: “Büyükşehir olduğumuzda ilçe sınırlarımız şehrimizin doğu kısmını oluşturdu. Tüm dünyada şehirlerin batıya doğru büyüdüğü düşüncesiyle Dulkadiroğlu’nun gerekli büyümeyi sağlayamayacağı düşünüldü. Ancak biz ortaya koyduğumuz projelerle, ilçemizin hem ekonomik, hem sosyal hem de kültürel açıdan gelişmesine ve büyümesine katkı sağladık.”

ULAŞIM KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ

Göreve geldiklerinde ilçenin en önemli sorunun özellikle kırsal mahallelerle şehir merkezi arasındaki ulaşım olduğunu aktaran Başkan Okay, “Bu sorunu ortadan kaldırma adına çok önemli çalışmalar yaptık. Hem büyükşehir belediyemiz hem de bizler kırsal mahallelerimizin ulaşımını rahatlatma adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu yaz başında çok yoğun bir şekilde sıcak asfalt ve kilit parke yol çalışması yapacağımızı açıklamıştık. Geldiğimiz noktada ilçemizde ihtiyaç duyulan alanlara çok yoğun bir çalışma yaptığımızı görüyoruz. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarının el verdiği sürece devam edeceğini belirtmek istiyorum. Yine 2022 yazında da aynı şekilde yoğun bir çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Okay, son olarak vatandaşların talep ettiği alanlarla alakalı ekiplerin çalışma yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: “Tabi ki bu yoğun çalışmalarımız içerisinde henüz ulaşamadığımız alanlarımız vardır. Bunları tamamlamak için de ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getireceğiz.”