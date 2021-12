Başkan Okay'dan engelliler günü mesajı

Başkan Okay, engellilere yönelik her zaman pozitif ayrımcı olduklarını hatırlatarak her koşulda onların yanında olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların toplumun en önemli parçası olduğunu hatırlatan Başkan Okay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları ifade etti: “Toplumumuzun önemli bir parçası olan engellilerimizin hayat standardını yükseltmek, onların önünde bulunan engelleri kaldırmak bizlerin vazifesidir. Ortaya koyduğumuz her hizmette onları gözettik ve gözetmeye devam ediyoruz. Sevginin önünde hiçbir engel yoktur. Özellikle engelli vatandaşlarımızın olması gerekenden daha fazla sevgiye, saygıya ve hoş görüye ihtiyacı vardır. Bu hususta tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum. Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli kardeşlerimi bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada onların yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.”