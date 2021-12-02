Başkan Okay'dan engelliler günü mesajı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Okay, engellilere yönelik her zaman pozitif ayrımcı olduklarını hatırlatarak her koşulda onların yanında olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların toplumun en önemli parçası olduğunu hatırlatan Başkan Okay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları ifade etti: “Toplumumuzun önemli bir parçası olan engellilerimizin hayat standardını yükseltmek, onların önünde bulunan engelleri kaldırmak bizlerin vazifesidir. Ortaya koyduğumuz her hizmette onları gözettik ve gözetmeye devam ediyoruz. Sevginin önünde hiçbir engel yoktur. Özellikle engelli vatandaşlarımızın olması gerekenden daha fazla sevgiye, saygıya ve hoş görüye ihtiyacı vardır. Bu hususta tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum. Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli kardeşlerimi bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada onların yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.”
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7