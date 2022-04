Başkan Okay’dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Okay, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, “Bu güzel geceye kavuşturan rabbimize hamdolsun. Bu gecenin hürmetine tüm sıkıntılarımızın son bulması ve refaha ermemizi yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığı masajında şunları söyledi: “Tuttuğumuz oruçların, eda ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız hayırların yüce Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Yüce rabbimden bu mübarek günlerin hürmetine sizlere, şehrimize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, esenlik ve bereket getirmesini diliyorum. Bu gecenin kıymeti saymakla bitmeyecek kadar boldur. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın Peygamberimize niyaz olmasıdır. Bizleri bu mübarek ayın rahmet dolu bu gecesine ulaştıran rabbimize şükürler olsun. Bu gecenin açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi, günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Kadir Gecesi’ni kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah’tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyor, Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”