Başkan Okay’dan KSÜ Avşar yerleşkesine ziyaret!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile birlikte, KSÜ Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesine kurulan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantlarını gezdi.

Şehrimizin tanıtımı ve öğrencilere destek için kurulan stantları gezen Rektör Can, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Üniversitemize ve öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Rektör Can, “KSÜ yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, şehrimizdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirliklerine imza atıyoruz. Ailelilerinin bizlere emaneti olan geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim-öğretim görmesi için gerekli her türlü çalışmayı birlikte yürütüyoruz.” dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, “Yüz yüze eğitim sürecini kurallara titizlikle uyararak inşallah kesinti ve kısıtlamaya uğramadan sürdüreceğiz. Üniversitemize yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlık ve başarı dolu bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise Dulkadiroğlu Belediyesi olarak KSÜ’ye her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirterek, başarılı bir şekilde yürütülen ikili işbirliklerini geliştirerek şehrimize ve insanımıza daha faydalı hizmetler üretmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.