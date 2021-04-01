Başkan Okay’dan kuran kursu öğrencilerine ziyaret

Başkan Okay, sübyan mektebi olarak hizmet veren kursta eğitim gören öğrencilere hediyeler verdi.

Ziyaretinde kuran kurslarının önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, küçük yaşta edinilen dini bilgilerin güzel ahlakı tamamladığını hatırlattı.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Divanlı mahallemizde inşaatını tamamladığımız kuran kursumuz eğitime başladı. Şuanda sübyan mektebi olarak hizmet veren kursumuza ilgi oldukça yoğun. Burada çocuklarımız temel dini bilgileri öğreniyorlar. Bu bilgiler evlatlarımızın güzel ahlakını tamamlayan önemli bir etken olacak. Ayrıca burada eğitim veren saygı değer hocalarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”