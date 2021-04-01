Başkan Okay’dan kuran kursu öğrencilerine ziyaret
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Divanlı Mahallesi’nde inşaatını tamamlayarak hizmete açtığı Kuran Kursu’nu ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 15:42
Başkan Okay, sübyan mektebi olarak hizmet veren kursta eğitim gören öğrencilere hediyeler verdi.
Ziyaretinde kuran kurslarının önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, küçük yaşta edinilen dini bilgilerin güzel ahlakı tamamladığını hatırlattı.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Divanlı mahallemizde inşaatını tamamladığımız kuran kursumuz eğitime başladı. Şuanda sübyan mektebi olarak hizmet veren kursumuza ilgi oldukça yoğun. Burada çocuklarımız temel dini bilgileri öğreniyorlar. Bu bilgiler evlatlarımızın güzel ahlakını tamamlayan önemli bir etken olacak. Ayrıca burada eğitim veren saygı değer hocalarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
14°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Nisan 2021
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:11
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21
Günlük GazetelerTümü