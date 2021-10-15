Başkan Okay’dan Mevlid Kandili mesajı

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mevlid Kandili’nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 17:09
Başkan Okay’dan Mevlid Kandili mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlara olan sevgi, saygı ve muhabbetin bizleri manevi zenginliğe ulaştıracağı bilincinde olmalıyız. Özellikle rahmet peygamberi efendimizin hayatını örnek alarak iyi bir insan, takvalı bir Müslüman olmalıyız. Çünkü o hayatı ve davranışlarında dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı kusursuz bir şekilde uygulamıştır. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini en içten dileklerimle kutluyor. Ülkemize ve tüm İslam elemine hayırlar getirmesini diliyorum.”

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #Mevlid Kandili #Aksu Haber #aksu tv haber
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