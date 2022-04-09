Başkan Okay’dan Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, her türlü zorluğa rağmen görevlerini başarı ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş gününü kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2022, 16:52
Türk polisinin, fedakarca her türlü görev ve sorumluluğu eksiksiz yerine getirdiğini hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında şunları söyledi: “ Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana aziz milletimiz, emniyet teşkilatına her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir. Bu vesileyle, Emniyet Mensuplarımızın Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıl Dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, şehit polislerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”
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