Başkan Okay’dan Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Okay, polis teşkilatının Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için mücadele ettiğini hatırlattı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, polis haftası olarak da kutlanan 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kuruluşunun 176. Yıl dönümünü kutlayan Polis teşkilatının Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için çalıştığını hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Polis teşkilatımız, toplumsal huzuru sağlayan, düzeni koruyan, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan en önemli unsurdur. Kurulduğu günden bu yana millet ve vatan için fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, çok önemli başarılar elde etmiştir. Ortaya koyduğu fedakarca mücadelelerde gözünü budaktan sakınmamış ve canını ortaya koymuştur. Gücünü Türk milletinden alan, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak görev yapan tüm Polis Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sabır ve özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutlar, kutsal vazifelerinin ifasında şahadete yürüyen tüm polislerimize Allah’tan rahmet dilerim.”