Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı mesajı!

Başkan Okay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında, “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan Bayramı’nın sevgiyi, muhabbeti ve hoşgörüyü arttıran yönüne dikkat çekti. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aziz hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak bayrama kavuştuk. Bayramlar, dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu, sevgi, hoşgörü ve muhabbetin arttığı günlerdir. Bugünlerde küskünlükleri bir tarafa bırakmalı, dargınlıkları sonlandırmalıyız.”

HUZUR İÇERİSİNDE BİR BAYRAM GEÇİRECEĞİZ

Son iki yılda pandemi dolayısıyla Ramazan ayı ve bayramının buruk geçtiğini hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu yıl pandeminin bitme noktasına geldiği bir anı yaşıyoruz. Çok şükür maske dahi birçok yasak ortadan kalktı. Geçtiğimiz iki Ramazan Bayramı’nda sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşmamış, onlarla bir araya gelememiştik. Çok şükür bu durum ortadan kalktı ve bu yıl huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz.”

BAŞKAN OKAY’DAN SEYAHAT EDECEKLERE UYARI

Bayram dolayısıyla seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulunan Başkan Okay, “Bayramlar kavuşmak ve bir arada olmak içindir. Bu kavuşmaları zorlaştırmadan, seyahatlerimizde trafik kurallarına uyarak sevdiklerimize ulaşalım. Özellikle hız limitlerine ve kurallara riayet edelim. Ben şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı yolculuklar diliyorum.” Başkan Okay, son olarak şunları söyledi: “Ben bu güzel bayram gününün sizlerle birlikte milletimiz, İslam Dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, kurtuluşa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Allah’a emanet olun.”