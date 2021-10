Başkan Okay’dan Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nde sunum

Başkan Okay, sunumunda iş dünyasının desteğiyle ve gayretiyle Dulkadiroğlu’nu daha da ilerlere taşıyacaklarının altını çizdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 7 yıllık hizmet süresinde ortaya koyduğu projeleri Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı sonrasında sunum olarak iş dünyasına anlattı. Mega projelerle Dulkadiroğlu’nun çehresinin değiştiğini dile getiren Başkan Okay, çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini dile getirdi. Hem sosyal, hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilçesinin gelişmesini önemsediğini aktaran Başkan Okay, tüm projelerini bu gelişimi sağlayacak eserlerden oluştuğunu kaydetti. Özellikle ekonomide turizm argümanını harekete geçirmeyi arzu ettiklerini ifade eden Başkan Okay, bu noktada çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Tarihi ve kültürel değerleri kullanarak turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Okay, sunumunda iş dünyasına şu başlıklar altında seslendi.

BUNGALOV EVLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

“Merkeze 15 dakika mesafede Yedikuyular Kayak Merkezi civarında Yalnız Ardıç Mesire alanı inşaatımız büyük bir hızla devam etmektedir. Toplam 500 dönüm alan üzerine kurduğumuz mesire alanımız içerisinde 30 adet Bungalov ev, kır kahvesi, seyir terası, spor tesisleri ve piknik alanları mevcut.”

DİVANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

“İlçemiz Kahramanmaraş’ın eski mahallelerinin bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Bu durum önemli bir kentsel dönüşüm çalışmasını da zorunlu kılmaktadır. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu hususta çalışma yapmak üzere bir proje başlattık. Şuanda bu proje büyük bir özveriyle devam etmektedir. Divanlı mahallemiz ve çevresinde yapmayı planladığımız bu dönüşümün örnek olacağını düşünüyoruz. Bu noktada yapılması planlanan tüm projelere de destek veriyoruz.”

GAZİPAŞA GENÇLİK MERKEZİ

“Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyük gençlik merkezini ilçemize kazandırdık. Bu gençlik merkezimize olan ilgi bizi cesaretlendirdi ve Gazipaşa Gençlik Merkezi inşaatına başladık. Toplam kapalı alanı 2 bin metrekare alan gençlik merkezi inşaatımızı tamamladık. İç detaylarını ve dersliklerini de tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz.”

TARİHİ SOKAK İYİLEŞTİRME PROJESİ VE KONAK RESTORASYONLARI

“İlçemizin turizm anlamında gelişmesi ve kendisine düşen payı alması adına göreve geldiğimiz günden bu yana bir çok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi kentsel dönüşüm gelmektedir. Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan konaklarımızı bir bir restore ederek turizme kazandırdık. Bu konaklarımızın içerisini de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde donattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Konağı bunların başında gelmektedir. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu projemizin üçüncü etap çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Birinci ve ikinci etabını tamamladığımız bu projemizde üçüncü etap çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu alanda toplamda 50 adet restorasyon ve cephe yenileme projesi gerçekleştirdik.”

YÜZME SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

“Bölgemizi modern sosyal tesislerle donatma adına başlattığımız proje kapsamında toplam alanı 6 bin 300 metrekare olan kapalı yüzme havuzu ve spor komplesini projelendirdik. Doğukent mahallemizde inşaatına başladığımız bu tesisimiz de bölgeye hitap edecek kapasitede ve donanımda olacak. Şuanda inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.”