Başkan Okay’dan Üç Aylar Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, üç aylar vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Pandemi dolayısıyla dünyanın zor günler yaşadığını hatırlatan Başkan Okay, mübarek üç ayların pandemiden kurtuluşa vesile olmasını diledi.

Okay, mesajında şunları söyledi: “İmanımızı güçlendireceğimiz ve ibadetlerle huzura kavuşacağımız mübarek üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün başlayan ve içerisinde Ramazan’ı Şerifi de barındıran üç ayların, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve dünyaya huzur getirmesini diliyorum. Pandemi dolayısıyla başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya zor günler yaşamaktadır. Rabbimin izni ve inayetiyle bu günlerin de geçeceğini biliyorum. Bu vesileyle üç ayları dua, iyilik ve huzur ile geçirmeliyiz. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri iyi değerlendirmeli ve imanımızı güçlendirmeliyiz. Saygı değer hemşerilerim, sizlerin ve sevdiklerinizin huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmesini dilerim. Üç aylarımız mübarek olsun.”