Başkan Okay’dan Vezir Hoca Bulvarı esnafına ziyaret

Başkan Okay, Vezir Hoca Bulvarı’nın her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek, “Dulkadiroğlu’nun gelişen ve büyüyen önemli noktalarından bir tanesi de burasıdır” dedi.

Kamu Külliyesi projesiyle bölgeye hareketlilik kazandırıldığını dile getiren Başkan Okay, esnafla yaptığı sohbetinde bu anlamda çok büyük bir memnuniyet olduğunu belirtti. İlçesinin değiştiğini, geliştiğini ve büyüdüğünü hatırlatan Başkan Okay, ortaya koydukları projelerle bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Başkan Okay, esnaf ziyaretleri sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi değiştirmek, dönüştürmek ve geliştirmek için büyük çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Kamu Külliyesi projesi bölgemize çok büyük zenginlik kattı. Bunun yansımalarını da Vezir Hoca Bulvarı gibi alanlarımızda görmek mümkündür. Burada gezdiğimiz esnafımızın gelişimden, değişimden ve dönüşümden gayet memnunlar. Bizler her zaman onlarla istişare ediyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızın daha iyi iş yapması adına bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Ben her zaman onların yanındayım. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlı işler diliyorum.”