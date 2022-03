Başkan Okay’dan Yaşlılar Haftası Mesajı!

Başkan Okay, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, tarihimizi, kültürümüzü ve tüm değerlerimizi geleceğe taşıyanlardır” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajında, yaşlılara verilmesi gereken önemden bahsetti. Yaşlıların hayatındaki deneyim ve birikimlerden istifade etmenin önemli olduğunu aktaran Başkan Okay, “Zaman içerisinde belli tecrübe ve deneyimleri biriktiren yaşlılarımız, genç nesiller için bu tecrübe ve deneyimleri en olgun hale getirmektedir” diyerek mesajını şu şekilde sürdürdü: “Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık görevimizdir. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir. Bizim medeniyetimizde yaşlılarımız her zaman baş tacı olmuştur. Bizim medeniyetimiz büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi göstermeyi en önemli kural haline getirmiştir. Bu bilinçle gelecek nesilleri yetiştirmeli, bizleri yetiştiren yaşlılarımıza da gerekli saygı ve sevgiyi göstermeliyiz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmalı ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı tebrik ediyor, tüm yaşlılarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”