Başkan Okay’dan Yerel Esnafa Destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerel esnafa destek çağrısına Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’dan da cevap geldi. Alışverişini yerel esnaftan yapan Başkan Okay, yerel esnafın bu süreçte ayakta durması adına projeyi önemsediğini söyledi.

Başkan Okay, pandemi sürecinden birçok sektörün etkilendiğini aktararak destek mesajını şu şekilde sürdürdü: “Saygıdeğer hemşerilerim, pandemi dolayısıyla zor günler geçiren yerel esnafımızın ticaretinin canlanması adına Ticaret ve Sanayi Odamız önemli bir kampanyaya imza attı. Ben de bu kampanyaya destek vererek alışverişimi yerel esnafımızdan yapmaktayım. Sizlerden bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Yerel esnafın ticaretinin canlanması adına bu projeyi ortaya koyanları da canı gönülden tebrik ediyorum.”