Başkan Okay’ın 29 Ekim mesajı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 10:48 28.10.2020, 10:52
Başkan Okay, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değer hemşerilerim, bugün kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık zaferidir. Bu büyük mücadelenin bizlere sunduğu bu zaferi korumak ve yüceltmek bizlerin görevidir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü karşısında hiçbir hain emel ve hiçbir bölücü güç Cumhuriyetimize zarar veremeyecek, Türk Milleti'nin güçlü iradesi karşısında tutunamayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”
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