Başkan Okay’ın 5 Nisan Madalya Günü Mesajı

Kahramanmaraş’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı:

“İmanını siper edip, dünyada eşi görülmemiş bir mücadele ortaya koyarak kurtuluş savaşını kazanan atalarımız, gelmiş geçmiş tüm Kahramanmaraşlıların göğsüne istiklal madalyasını takmıştır. Bu şanlı mücadelenin sembolü olan istiklal madalyasının şehrimize verilişinin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehrimize verilen bu madalyayı, şehrimizin her bir bireyi gururla göğsünde taşımaktadır. Tarihi sayısız zaferlerle dolu olan Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz imanını gösteren mücadelelerden biri de Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşudur. Bu bilinçle geleceğimizi şekillendiriyor, gençlerimize bu bilinci aşılıyor. Kahraman bir milletin evladı olmaktan duyduğumuz gururu her platformda dile getiriyoruz. Ben bu vesileyle başta kurtuluş savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”