Başkan Okay’ın Dünya Sağlık Günü mesajı

Başkan Okay, son iki yılda dünyanın sağlık konusunda çok büyük bir sınav verdiğini hatırlatarak, “Bu dönemde sağlığın önemi ve değerini en iyi şekilde anladık” dedi. Sağlığın önemine vurgu yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, insanın kendi sağlığına önem vermesi gerektiğini dile getirerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Son yıllarda korona virüs nedeniyle dünya sağlık konusunda çok büyük bir sınav vermektedir. Bu salgınla beraber hastalıkla mücadelede toplum sağlığının korunması gibi konulara daha fazla önem verilmeye başladı. Tüm dünya salgın hastalıkla mücadelede alt yapı sorunu yaşarken, çok şükür daha önce yapılan alt yapı yatırımlarıyla ülkemiz bu husustan etkilenmedi. Güçlü sağlık sistemi, devasa hastaneleri ve kaliteli personeliyle Türkiye bu işin üstesinden gelmeyi başardı. Şunu çok iyi biliyoruz ki, başarılı sağlık hizmeti sunumu için asıl unsur sağlık hizmeti sunan insanlarımızdır. Sağlıklı bir gelecek oluşturulmasında emeği büyük olan sağlık çalışanlarımızı da bu anlamda hatırlıyoruz. Dünya sağlık gününde sağlık çalışanlarımızı minnetle ve şükranla selamlıyorum. Pandemi sürecinde şehit olan sağlık çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin sağlık konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyor, dünya sağlık gününü kutluyorum.”