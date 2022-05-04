Başkan Okay’ın Hıdırellez mesajı

Hıdırellez’in, doğanın yeniden uyanışı, baharın ve güneşli günlerin gelişinin müjdecisi olduğunu hatırlatan Başkan Okay, hoşgörü, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi temel ilkelere sahip olduğunun da altını çizdi.

Bu ilkelerden yola çıkarak, tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasını dileyen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de yazın başlangıcı olarak görülen Hıdırellez Günü, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. Doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Ben bu vesileyle, tüm dünyanın barış ve huzur bulması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”