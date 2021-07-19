Başkan Okay’ın kurban bayramı mesajı

Başkan Okay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında, şunları söyledi:

“Değerli hemşerilerim, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın; ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntılarımızı aşmamıza vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak, bu yılki Kurban Bayramı’nı, aziz milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. Bu vesileyle, yaşadığımız toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün hemşehrilerimize Allah’tan sağlık ve esenlikler diliyorum. Allah’a emanet olun.”