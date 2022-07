Başkan Okay’ın kurban bayramı mesajı

Bayramların birleştirici ve bütünleştirici yönüne dikkat çeken Başkan Okay, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Okay, Kurban Bayramı vesilesiyle tüm bu sıkıntıların son bulmasını dilediği mesajını şu şekilde sürdürdü: “Bayramlar, toplumumuzu birleştirici, imanımızı güçlendirici günlerdir. Bu günlerde bol bol dua etmeli, akraba ziyaretlerinde bulunmalıyız. Özellikle Kurban Bayramı, paylaşmayı ve birlik beraberliği teşvik etmektedir. Özellikle son dönemde tüm dünyada çeşitli krizlerle mücadele edilmektedir. İnsanlığın bu krizlerden kurtulması, huzura ermesi adına bol bol dua etmeliyiz. Bu vesileyle, mübarek Kurban Bayramının, aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam alemi ve insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Tüm hanelere, tüm ocaklara, tüm gönüllere, şehrimize, ülkemize saadet getirmesini niyaz ediyorum. Bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.”