Başkan Okay’ın Kut’ül Amare Zaferi Mesajı

Başkan Okay, Kut’ül Amare zaferinin 106’ıncı yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, aziz Türk milletinin şanlı tarihine dikkat çekti. Birinci Dünya Savaşı’nda yedi düvele karşı amansız bir mücadele verildiğini hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Kut’ül Amere Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya Savaşın’ da çarpıştığı cephanelerden biridir. Bu cephe İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesi olup, Dicle – Fırat Havzasında Mezopotamya’yı da içine alır ve Basra Körfezine kadar uzanır. Kut’ül Amere İngilizleri Çanakkale’den sonra Irak çöllerinde yendiğimiz Çanakkale zaferinin ikiz kardeşidir. 29 Nisan 1916 da 6. Ordu komutanı Halil Paşa Komutasındaki Türk ordusu kuşatmasında Cihan’ı hayrete düşürecek kadar büyük bir zafer elde edilmiştir. Bu kutlu zaferde Türk ordusu 10 bin asker 350 subay şehit verdi, İngilizler 30 bin kayıp ile 13 bin İngiliz asker, 500 e yakın içerisinde generallerin bulunduğu subay kadrosu esir olmasıyla dünya şaşkına döndü. Osmanlı Devlet’ inin, bundan 101 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve Müttefiklerine karşı kazandığı Kutül’ül Amare zaferi tarihte büyük öneme sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle Kut’ül Amare zaferinin 106.yılını ve Kut Bayramını yürekten kutlarken bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.”