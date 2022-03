Başkan Okay’ın kütüphane haftası mesajı

Başkan Okay, kitap okumanın önemine değinerek tüm gençlerin kütüphaneleri doldurmasını tavsiye etti. Gençlerin kitap okuması, bilgi biriktirmesi ve kendini geliştirmesi adına Kütüphanelerin büyük bir görev üstlendiğini aktaran Başkan Okay, Kütüphanelerin önemine değindi. Kütüphanelerin büyük bir bilgi hazinesi barındırdığını hatırlatan Başkan Okay, bu hazineye ulaşmanın bu dönemde çok kolay olduğunu ifade etti. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve mahallelere yapılan sosyal tesisler içerisinde kütüphaneler olduğunu anlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay. Ancak bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek de büyük sorunlar teşkil ediyor. Ancak kütüphaneler, doğru ve teyit edilmiş bilgilerle donatılıyor. Bu sebeple kütüphaneleri ziyaret edelim ve buradaki hazineden istifade edelim. Kitap okumanın yaşı yoktur. Her yaştan insanlar kütüphanelerden istifade edebilir. Aynı zamanda evlerimizde de mini kütüphaneler oluşturalım. Kitap okumak bilgi birikimimizin artmasına, kendinizi geliştirmenize büyük katkı sağlar. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri adına özel kütüphaneler inşa ettik. Gençlik Merkezleri ve Sosyal Tesisler dışında bir de Maraş Araştırmalar Merkezi’ni oluşturduk. Bu merkezimizde aslında büyük bir kütüphanedir. Ben bu vesileyle Kütüphane Haftası’nı tebrik ediyorum.”