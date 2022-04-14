Başkan Okay’ın Malazgirt Haftası Mesajı

Başkan Okay, “Bu şanlı zaferle Anadolu bizlere ilelebet yurt olmuştur” dedi.

Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın kendisinden sayıca üstün haçlı ordusunu Malazgirt’te bozguna uğrattığını hatırlatan Başkan Okay, bu savaşın Türklere Anadolu’nun kapılarını sonsuza dek açtığını söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Her yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanan Malazgirt Haftası, Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’da Türklerin yerleşmesini ve burada kalmasını anma ve kutlama amacıyla yapılmaktadır. Tarihi sayısız başarılarla dolu aziz milletimiz, İslam’ın sancaktarlığını yaparak cihana hükmetmiştir. Bu büyük başarılardan bir de hiç şüphesiz Malazgirt zaferidir. Türklerin Anadolu’ya bir daha çıkmamak üzere girişi olan savaş olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi ( Malazgirt Savaşı, Malazgirt Haftası), 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanmıştır. Kendi ordusundan kat ve kat fazla Bizans ordusunu bozguna uğratan büyük komutan, Anadolu’nun kapılarını hiç kapanmayacak bir şekilde Türklere açmıştır. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Malazgirt savaşı şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”