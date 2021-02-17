Başkan Okay’ın Regaip Kandili mesajı

Başkan Okay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında Regaip Kandili’nin hayırlar getirmesini diledi. Başkan Okay, kandil gecelerinin manevi huzura kavuşulduğu günler olarak dile getirerek mesajını şu şekilde sürdürdü: “Mübarek üç ayların milletimizi tüm bereketi ve rahmetiyle kuşatmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Regaip Gecesi’ni kutluyor, üç aylar boyunca yaşayacağımız manevi ziyafetin habercisi olan bu mübarek gecenin, milletimizin birliğine, beraberliğine, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken mazlum ve mağdurların acılarının hafiflemesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbim; sağlık ve huzur içinde Ramazan’a ve Kadir Gecesi'ne de ulaşmayı nasip etsin. Sevgili hemşerilerim, bu mübarek gecede, ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayalım. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim onları şefkatiyle, rahmetiyle kuşatsın; mekânları inşallah cennet olsun. Göğüslerini vatanları, milletleri, bayrakları, ezanları için siper eden, İstiklalimizden ve istikbalimizden hiçbir şekilde taviz vermeyen gazilerimize de bu fedekarlıkları ve kahramanlıkları sebebiyle şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim onlara şifa versin. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun.”