Başkan Okay’ın Şehitler Haftası Mesajı

Başkan Okay, “Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi. Şehitler haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şehitlere duyulan minneti dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, bu toprakları bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler de bu vatanı gelecek nesillere emanet edeceğiz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”