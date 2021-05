Başkan Okay’ın trafik haftası mesajı

Başkan Okay, trafik kurallarının önemine dikkat çekerek, “Dikkat ve kurallara uyum trafiğin olmazsa olmazıdır” dedi. Trafikte kurallara harfiyen uymanın ve dikkatli bir sürüş gerçekleştirmenin can ve mal kaybının önüne geçtiğini ifade eden Başkan Okay, trafik haftası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizde, son yıllarda gelişen ekonomimiz ve buna bağlı olarak yapılan, yeni yollarımız, kavşaklarımız trafik sorununa önemli bir katkı sağlamıştır. Trafik kazalarının ve bu kazalar sonucunda kaybettiğimiz canların ciddi bir oranda azaldığını görmekteyiz. Ancak, bu konuda tatmin edici bir sonuç almak ve trafik sorunun tam olarak çözülmesi için, yapılan yatırımların ve yollarımızın kalitesinin yanı sıra, insanlarımızın bu konuda gösterecekleri hassasiyet ve dikkat çok önemlidir. Trafik kazaları dikkatsizlik, kendine fazla güvenme, trafik kurallarına uymamak, uykusuzluk ve alkol kullanma gibi nedenlerden meydana gelmektedir. Ülkeler, bu sorunu çözmek için bütün kurum ve kuruluşları ile büyük gayret göstermektedirler. Bizler de bu çaba ve gayretin içerisinde olmalıyız. Kurallara harfiyen uymalı, yeni nesilleri de bu kurallar doğrultusunda eğitmeliyiz. Bu eğitimlerde kullanılan bir trafik eğitim parkımız mevcuttur. Her yıl trafik hatasında ve normal zamanlarda minik yavrularımıza bu alanda uygulamalı olarak trafik eğitimleri verilmekteydi. Ancak pandemi dolayısıyla bu eğitimler bu yıl yapılamadı. İnşallah bu iş sona erdiğinde yine öğrenci kardeşlerimiz bu alanda trafik eğitimlerini alabilecekler. Ben bu vesileyle, öncelikle trafik konusunda büyük çaba ve gayret harcayan jandarma ve emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor. Tüm hemşerilerimin trafik haftasını kutluyorum.”