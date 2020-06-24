Başkan Öksüz: Kahramanmaraş turizmde belli bir kapasiteye sahip olan bir şehir

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, son ekonomik gelişmeler ve ‘yeni normal’ döneme ilişkin istişarede bulunuldu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, KOVID-19 salgınına karşı alınan önlemler ile sektörlerin talepleri ve ekonomik hayata yönelik alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, dünyada pandemi dolayısıyla daha hızlı bir değişim dönemine girildiğini belirterek “Bu değişimlerden bir tanesi kültürümüzde olan değişim. Dünyada gittikçe ferdi bir yaşam başlıyor. İnsanlar tek başına yaşamayı tercih ediyor. Topluma ve aileye bağlılık, bunlardan yavaş yavaş maalesef uzaklaşıyoruz. ‘Ben’ olayı daha çok ortaya çıkıyor. Bu da değişim sürecinde birçok insanımızın kabul edeceği güzel bir gelişim değil. Haftada bir gün alışverişe giden insanlar, iki gün sokağa çıkma yasağı var diye sokağa hücum etti. Şuna inanıyorum ki en düşük gelirli insanlar bile evinde kendisine iki gün yetecek yiyeceği rahatlıkla bulur. Bu hangi düşünceden oluşuyor “başkası almasın ben alayım, başkasından önce ben kapatayım. Şimdi gittiğimiz nokta şu, ‘ben alayım bitmeden, başkasına kalmasın’. Maalesef bu gelişmeler hoş şeyler değil.” şeklinde konuştu.

Turizm alanındaki çalışmalara dikkat çeken Öksüz, “Turizm konusu hakikaten çok önemli. Tabi, bir planla büyümek lazım. Bunun için özel sektörün devreye girmesi ve karlı yatırım yapması şart. Planları yapmadan yatırımcıyı Kahramanmaraş’a davet edersek iş doğmadan ölür. Her şeyin plan dahilinde olması lazım. Kahramanmaraş turizmde belli bir kapasiteye sahip olan bir şehir.” dedi.