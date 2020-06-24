Başkan Okumuş: “Afşin özel bir ilçe”

AK Parti İlçe Teşkilatında Başkan Safi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Eshab-ı Keh’in memleketinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Afşin’in özel bir ilçe olduğunu söyledi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Okumuş, “ Yedi Uyurların, Eshab-ı Keh’in memleketi Afşin’de, Efsus’ta olmaktan dolayı memnunuz. Afşin inanç turizminin merkezi olacak bir potansiyeli içinde barındırıyor. Bu yüzden Afşin’in çok özel bir ilçe olduğunu belirtmek istiyorum. Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf’in daha çok tanıtılması, yerli ve yabancı turistlerin daha çok gelmesini istiyoruz. Çünkü Kahramanmaraş’ımızın ve Afşin’imizin buna ihtiyacı var.” dedi.

AK Parti’nin her kademesiyle bir aile olduğuna değinen Okumuş, “ Teşkilat mensupları olarak ilçe başkanları, belediye başkanları olarak bir aileyiz. Aile olduğumuz için her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. İlçe Başkanımız İsmail Safi Bey ilk göreve geldiğinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Birçok programda bir araya geldik. Sohbet ortamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Başkan Okumuş’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.