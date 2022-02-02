Başkan Okumuş, Aksu TV ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu TV ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 15:32 02.02.2022, 17:17
Aksu TV’nin ana kumanda bölümünde çalışan mesai arkadaşımız Samet Demir, geçtiğimiz günlerde doğal gaz çıkış borusunun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine, gazın evin içerisine sızması sonucu hayatını kaybetmişti.
Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’i ziyaret eden Başkan Okumuş taziyelerini iletti.
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