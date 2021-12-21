Başkan Okumuş: “Babamın Arkadaşı” projesiyle şehit çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık

2014 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde hain terör saldırısı sonucu şehit olan Adil Kozanoğlu'nun ailesi ilk olarak evlerinde ziyaret edildi. Okul saati geldiğinde, 4.sınıf öğrencileri olan Irmak’ı Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Belinay’ı ise Belediye Başkanı Osman Okumuş makam aracı ile Akçalı Şehit Piyade Üst çavuş Ahmet Tündü ilk okulundaki sınıflarına teslim ettiler.

Onların bu mutluluklarına vesile olduğumuz için bizler de daha mutlu olduk diyen Belediye Başkanı Osman Okumuş; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi başkanımıza ve yönetimine bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum.

Şehitlerimizin kıymetli aileleri, çocukları bizlere emanet. Her zaman onların yanındayız. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz" diyerek konuştu.