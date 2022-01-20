Başkan Okumuş; 'Bu yaraları birlik ve beraberlik içerisinde saracağız'
Türkoğlu İlçesine bağlı, 1500 dönüm üzerine kurulu, il ve ilçelerin meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde yoğun kar yağışından zarar gören sera sahibi çiftçilerin yaraları sarılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 17:04 20.01.2022, 17:20
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş beraberinde Türkoğlu AK Parti ilçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken seraların sahiplerine geçmiş ziyarette bulunup taleplerini dinlediler.
Başkan Okumuş burada yaptığı konuşmasında; çiftçilerimizin yaralarını en kısa sürede sarılması için tüm gayretlerini göstereceğiz, 1 Ay sonra ekime hazırlanan çiftçilerimiz de mağduriyetlerini en kısa zamanda gidermek için belediyemiz seferber olacaktır” ifadelerine yer verdi.
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