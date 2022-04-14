Başkan Okumuş İftar sofralarına çat kapı misafir olmaya devam ediyor!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş eşi Funda hanımla birlikte dar gelirli ailelerin İftar sofralarına çat kapı misafir olmaya devam ediyor.
Başkan Okumuş Misafirliğe gittiği Türkoğlu Avşarlı Mahallesinde iftar öncesi Mahalleye kazandırdığı Avşarlı Millet konağı çevresindeki peyzaj çalışmalarını, evlerin dış cephe boya çalışmalarını ve sokak iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Sonrasında ise mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Okumuş iftar yapacağı Keklik ailesine misafir oldu.
Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Okumuş, sıkıntıların giderilme noktasında çözümlerde ve yardımlarda bulundu.
Gelir durumu düşük ailelerin sofrasına misafir olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, aile fertleriyle iftar açıp sohbet etmenin yanı sıra evde bulunan çocuklara sürpriz hediyeler, oyuncaklar, öğrencilere ise kitaplar hediye ediyor.
Gittiği Mahallede geç saatlere kadar ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okumuş Teravih sonrası ikramlarda bulunarak çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.
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